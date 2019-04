È nato Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com a cura di Mario Sconcerti nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano le partite di Serie A, della Coppa Italia e delle coppe europee.



Oggi Centesimo minuto dedica uno sguardo all'ultima giornata di campionato, che si è conclusa ieri.



La Juve batte il Milan fra le polemiche ed è a un punto dall'ottavo scudetto di fila. Mercoledì i bianconeri affrontano l'Ajax nell'andata dei quarti di Champions, mentre il Napoli giovedì se la vedrà con l'Arsenal in Europa League. In campionato, l'Inter difende il terzo posto, mentre per il quarto ci sono cinque squadre in tre punti: Milan, Atalanta, Roma, Lazio e Torino.



Scrivete qui, nei commenti a questo articolo, le vostre domande a Mario Sconcerti: in serata potrete leggere le sue risposte.