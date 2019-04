È nato Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com a cura di Mario Sconcerti nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano le partite di Serie A, della Coppa Italia e delle coppe europee.



Oggi Centesimo minuto dedica uno sguardo all'ultima giornata di campionato, che si è conclusa ieri.



La Juventus rimanda la festa scudetto (fra le polemiche per la formazione schierata contro la Spal) e domani sfida l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Champions; il Napoli sogna la rimonta giovedì contro l'Arsenal in Europa League; l'Inter vince senza i gol di Icardi; nella lotta per il quarto posto rispunta la Roma di Ranieri, che insidia il Milan travolto dalle polemiche per il 'caso Acerbi', mentre il presidente del Torino, Cairo, si lamenta per l'arbitraggio di Irrati nel match contro il Cagliari.



Scrivete qui, nei commenti a questo articolo, le vostre domande a Mario Sconcerti: in serata potrete leggere le sue risposte.