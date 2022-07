Il mercato continua ad essere protagonista anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. In particolare è la Juventus a far parlare di sé con i colpi Pogba e Di Maria. Su Tuttosport, in prima pagina uno stralcio dell'intervista all'ex bianconero Andrea Barzagli. "Pogba e Di Maria, altro che Lukaku" così ha aperto il giornale di Torino riportando le parole in esclusiva del difensore.



La Gazzetta dello Sport invece apre sempre con la Juve ma con riferimento alla trattativa per Nicolò Zaniolo: "Juve, e ora Zaniolo. I bianconeri preparano l'offerta decisiva da 50 milioni di euro". Taglio a destra dedicato al "caso Dybala" e al mercato dei difensori con De Ligt e Koulibaly protagonisti.



L'argomento Zaniolo ricopre anche la prima pagina sul Corriere dello Sport, che parla di strappo e rottura totale del giocatore con la Roma. Più in basso, le parole del ds del Napoli Giuntoli e l'offerta da 30 milioni di euro in cinque anni fatta a Koulibaly.