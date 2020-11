. Il suo messaggio, in occasione della pubblicazione del francobollo celebrativo per il nono scudetto consecutivo, è stato sicuramente positivo, ma diretto. "Riscrivere la storia e superare se stessi è diventato da ben nove anni una piacevole abitudine per tutti coloro che portano il vessillo bianconero nel cuore", ha detto, dando una stoccatina alle avversarie. E ha aggiunto anche: "Pur cambiando interpreti, a cominciare dalla guida tecnica affidata a Maurizio Sarri, la Juve ha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito combattivo è secondo solo alla voglia di vincere che impernia questa società". Così che qualche parola arrivasse anche all'ultimo allenatore, salutato con esonero dopo il fallimento Champions, pur ringraziandolo per lo scudetto.