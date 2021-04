E’ tutto racchiuso in poche ore:e mette a forte rischio la partecipazione dei bianconeri alla prossima Champions;né invitati.Un atto prepotente, arrogante, quasi dittatoriale:No, questo non è sport.. Ha capacità imprenditoriali e conoscenze tecniche straordinarie, che le consentono di rimanere ai vertici del calcio italiano e internazionale a dispetto di un fatturato infinitesimale rispetto a gran parte della concorrenza. Peròcon una tifoseria poco numerosa ancorché appassionata. E allora, nel quale entrano la settima e la nona della Premier League, mentre restano fuori la terza e la quarta., del resto, ha avvertitooltre un anno fa., scatenando le reazioni indignate di chi ama il calcio, la competizione, il merito. Ora dalle minacce si è passati ai fatti:, nemmeno se sarà così brava da battere gli avversari più ricchi. Non conta vincere. E, soprattutto,. Non se ti chiami Atalanta. Oppure Juve.@steagresti