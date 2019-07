, così la prima pagina di Star Sport questa mattina in Inghilterra, simile a quella del Daily Mirror: "I won't be bullied into selling Pogba or anyone else". Si parla di Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, e del fatto che non abbia alcuna intenzione di cedere Paul, allao al, contro la propria volontà. I Red Devils chiedono oltre 150 milioni di euro per il suo cartellino e non accettano sconti. Bianconeri e Blancos avvisati.