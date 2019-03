Multa salata per Kylian Mbappé. L'attaccante francese, oggetto del desiderio di tanti top club europei - su tutti Real Madrid e Juventus - è stato infatti punito dal Paris Saint-Germain con una sanzione da 180mila euro per essersi presentato in ritardo a una riunione tecnica convocata dall'allenatore Tuchel, come riporta L'Equipe.