“150 milioni”, secondo il Manchester United. Che quello chiedeva la scorsa estate, nonostante la volontà del francese di cambiare aria. Niente da fare per lui, niente da fare per Juve e Real Madrid. E ora che lo United è pronto a far valere la propria opzione per il prolungamento del contratto dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, quanto costa Paul Pogba?Il motivo è stato svelato da L'Equipe, che ha rivelato come Pogba sia pronto a entrare nel regime di chi può liberarsi appellandosi all'. Che non equivale a un parametro zero, ma che lo renderebbe decisamente accessibile. Per la Juve e per tutti gli altri.E per il momento Pogba non sembra intenzionato ad avvalersi dell'articolo 17. Ma è un'arma in possesso del francese e dell'agente Mino. Da poter utilizzare nel caso in cui lo United continuasse a fare muro riguardo la sua cessione.. Non sarà quindi il prolungamento del contratto a complicare i piani di uscita di Pogba, pur con l'intenzione di non arrivare allo scontro frontale. Juve e Real prendono appunti, anche sapendo che potendo risparmiare sul cartellino poi ci sarà da scatenare l'asta sull'ingaggio.