Juve e Roma, dalla Spagna: il Siviglia punta Kean e Azmoun

Il Siviglia continua a muoversi sul mercato e l'obiettivo è di rinforzare l'attacco a disposizione di Quique Sanchez Flores. Diversi i nomi valutati dal club andaluso, alcune piste portano anche in Italia con dei vecchi pallini che tornano a fare capolino.



Come riporta Estadio Deportivo infatti, il Siviglia ha due obiettivi in Serie A: il primo è Moise Kean, che può lasciare la Juventus con la formula del prestito e per il quale ci sono già stati contatti con Fiorentina e Monza; il secondo è Sardar Azmoun della Roma, attualmente impegnato in Coppa d'Asia con l'Iran.