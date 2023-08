La corsa aè apertissima e ora le condizioni si fanno più favorevoli per le pretendenti, anche per le società italiane: il. La notizia arriva da The Athletic e conferma le sensazioni anticipate nella serata di ieri da Calciomercato.com, i Blues non vogliono correre il rischio di ritrovare il belga a Stamford Bridge oltre la chiusura del mercato e per questo si sono convinti a valutare soluzioni economicamente meno vantaggiose. Due le modalità valutate dai londinesi:; questa seconda modalità di fatto è la stessa che ha riportato Big Rom all'la scorsa estate (prestito secco oneroso a).- Il Chelsea si arrende e valuta ora anche la formula del prestito, fornendo un assist alle pretendenti. Non tanto ai club dell', disposti anche a lavorare su un acquisto a titolo definitivo ma snobbati da Lukaku, quanto più a quelli di Serie A. Lain primis, con la posizione disempre in bilico (occhio proprio al, visto che Balogun è più vicino al Monaco) le porte per Romelu sono aperte e Giuntoli è pronto ad affondare con l'apertura al prestito. Attenzione anche allanonostante l'arrivo di, Mourinho sogna un vero centravanti e a condizioni vantaggiose il belga può diventare un'opzione credibile per i giallorossi. C'è poi un'altra pista, quella che vede Lukaku proseguire l'avventura in Premier League, sempre a Londra: ilè ancora a caccia di un nove dopo la cessione dial Bayern Monaco, Lukaku era già stato sondato ma solo se vi fosse stata la possibilità di ragionare su un prestito.