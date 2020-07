Gentile Procuratore,sono uno Juventino che rimpiange fortemente il lavoro di Mister Allegri, che ogni anno assicurava a noi bianconeri la certezza di un altro scudetto sulla maglia e un egregio comportamento in Champions League nonostante non siamo mai arrivati ad alzare al cielo la coppa con le orecchie! Ora mi chiedo e le chiedo: Sarri rischia il suo posto di lavoro se non dovesse vincere con qualche gara di anticipo il campionato? Non sarebbe meglio sostituirlo prima della importante gara di ritorno con il Lione? Concludo con una domanda che è anche una curiosità: in questi casi gli agenti degli allenatori come possono intervenire a tutela dei loro assistiti che rischiano di perdere anche milioni di euro di ingaggio? Carlo '84in questo finale di campionato e circa la conseguente opportunità di esonerare l'allenatore bianconero nel caso non arrivassero punti pesanti nelle prossime partite per chiudere serenamente la pratica campionato e poter preparare la partita contro il Lione con la giusta determinazione. Non ritengo neppure corretto mettere a confronto il lavoro di(timoniere della Juve per tanti anni) con quello di Sarri (alla prima stagione), dato che il lavoro profuso da quest'ultimo andrebbe anche analizzato prima e dopo l'avvento del Coronavirus per poter trarre delle conclusioni meno approssimative.Gli esoneri sono sempre dolorosi per entrambe le parti, ma sotto il profilo economico è risaputo che i lauti ingaggi degli allenatori dovranno in ogni caso essere corrisposti fino all'ultimo centesimo (come previsto dal)...salvo accordi diversi!Ma ora passo la palla agli utenti di: Sarri rischia davvero la panchina se non dovesse ottenere i 3 punti nella prossima delicata partita di campionato contro la Lazio?