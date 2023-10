Il portiere polacco infatti continua a essere quello giusto per quel che riguarda il punto di vista della Juventus, uno che forse può pure sbagliare e in questa stagione sicuramente ha sbagliato tantissimo contro il Sassuolo. Ma quando sbaglia sa prontamente rialzarsi, ritrovando quel rendimento che lo ha reso uno dei portieri più affidabili e forti di tutta Europa. Anche questa volta è andata così. Subito in campo contro il Lecce appena pochi giorni dopo la debacle contro il Sassuolo, una prestazione agevolata anche dagli 0 tiri in porta dei salentini. E poi di nuovo assolutamente decisivo contro l'Atalanta.che poi ha saldato il suo credito con la fortuna grazie a quella deviazione che poi dalla traversa visto il pallone sbattere sulla schiena e finire in calcio d'angolo.E per il futuro? I piedi alla Continassa attualmente non cambiano così come non cambiano quelli di Tek, che a sua volta non ha mai avuto alcuna intenzione di lasciare Torino condizionando in questa maniera oppure le strategie di mercato bianconere:. Dialoghi in corso non sarà una trattativa lampo. Intanto se qualcuno avesse avuto anche solo un dubbio sulla sua reazione, evidentemente non sapeva di chi stava parlando.