Fabio Paratici tiene sempre vive le piste di mercato, come quella per Houssem Aouar. Il centrocampista francese sta stupendo da almeno due stagioni per il suo alto rendimento, che ha progressivamente attratto l'interesse di tanti top club. Stando a quanto riporta As, oltre all’Arsenal – che in estate aveva già fatto un tentativo – ci sarebbero anche Real Madrid e Liverpool, con quest’ultimi che avrebbero individuato nel classe 1998 del Lione il sostituto ideale di Wijnaldum, in scadenza di contratto a giungno.