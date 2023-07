Cristiano-Giuntoli-Juve, giorno 1. Da oggi il ds è ufficialmente un nuovo dirigente bianconero e si è messo già al lavoro per rinforzare la rosa con l'obiettivo di tornare ad alti livelli in Italia e in Europa.- Tra i ruoli da rinforzare c'è la fascia destra, dove oltre a Weah - arrivato per 12 milioni - la Juventus sta cercando anche un altro esterno.. Classe 2004, quest'anno ha totalizzato 24 presenze e in queste settimane è impegnato all'Europeo con la Spagna Under 19 (due partite su due da titolare, assist con la Grecia). Dopo il torneo deciderà il futuro.- Fresneda per la Juventus può essere un'occasione di mercato con lo sconto. Un rinforzo low cost, o quasi. Fino a qualche mese fa lo spagnolo aveva una clausola di 40 milioni di euro, che con la retrocessione del Valladolid si è dimezzata: con 20 milioni si porta a casa.potrebbero essere formula e cifra giusta per portarlo a Torino.- L'altro club italiano interessato a Fresneda - ma occhio perché c'è concorrenza anche all'estero - è il Milan: i rossoneri stanno cercando un giocatore in quel ruolo e(nei giorni scorsi c'è già stato un primo contatto diretto); l'ipotesi Fresneda per ora rimane in secondo piano per un discorso di costi.