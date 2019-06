Il futuro di de Ligt resta avvolto nel mistero, ma mentre il giocatore si gode le meritate vacanze in tutta Europa è in corso una feroce asta per assicurarsi le prestazioni del capitano dell'Ajax. 19 anni e un futuro luminoso davanti, a Parigi. O magari Torino. Già, perché la Juventus non ha mai smesso di lanciare segnali di interesse a Mino Raiola. E la pista, che sembrava chiusa dopo l'affondo del PSG, nelle ultime ore sembra essersi clamorosamente riaperta.



LA JUVE CI PROVA - Arrivare a de Ligt, scrive la Gazzetta dello Sport, non è facile, ma i bianconeri non hanno intenzione di mollare tanto facilmente. E anzi, con qualche cessione di spessore si potrà lanciare l'assalto definitivo, con il giocatore stuzzicato dalla possibilità di giocare con campioni del calibro di Chiellini e Cristiano Ronaldo. La valutazione resta 80 milioni di euro: difficile scendere da lì, ma con gli addii di Cancelo, sempre più vicino al Manchester City, Higuain, Khedira e Mandzukic la Juve può rientrare di un investimento di questo tipo.



SPERANZA RAIOLA - Le maggiori speranze del club bianconero sono riposte in Mino Raiola, con il quale ci sono stati contatti continui in queste ultime settimane; anche Andrea Agnelli si è mosso in prima persona per capire i margini dell'affare e, durante i discorsi relativi a Pogba, ha spinto per convincere il super agente a lavorare anche sul giovane olandese. E l'agente può giocare un ruolo determinante nell'arrivo di de Ligt a Torino. Con la Juve che spinge e non smette di crederci: certo, c'è da superare il PSG, ma Agnelli ha insegnato che questa Juve non si arrende davvero mai. Nemmeno sul mercato...