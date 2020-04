Ormai Wochiech Szczesny non fa nemmeno notizia per la sua capacità di trasformarsi da portiere in showman. E' lui il protagonista assoluto dell'ultima puntata di "A casa con la Juve". Ospite insieme a Carlo Pinsoglio e il rapper juventino Shade, ecco che Szczesny ha tenuto banco scatenando risate e provocando scherzi. Questi alcuni dei messaggi lanciati dal polacco, tra il serio e il faceto.PARLA TEK - "in allenamento lavora sempre con professionalità. Volevo diventare come lui, è importante avere un idolo., giocavamo con lo stadio vuoto ma con lui sembrava ci fossero i tifosi. Io sentivo solo lui. Un voto alle uscite di Pinsoglio? 10. Visto che non gioca mai non le ha mai sbagliate. Anzi, diciamo 9.5 perché ha fatto una papera. Il sinistro di Pinsglio? Il suo sinistro è più forte del mio destro, dico 11. Io però all'abbinamento di Pinsoglio voglio dare 4,5. Con Pinsoglio siamo grandi amici, gli ho sempre detto tutto. Quando aveva tre capelli in testa gli ho sempre detto che era imbarazzante. Chi prende più gol in allenamento? Lui. In questi giorni mi alleno con il mio bimbo, che tira anche più forte di qualche compagno. Ma senza pallone non si può fare niente".