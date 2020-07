Chi è Merih Demiral? È un guerriero, che non appena ha intravisto la possibilità di tornare a calcare il campo in questa stagione, ci ha sperato e creduto fino in fondo. E questo momento arriverà a breve.Oggi, a leggere la lista dei convocati per la sfida contro il Sassuolo di stasera, un grosso, galvanizzante, sospiro di sollievo: Demiral ci sarà, dalla panchina, ma ci sarà.