Oggi alla Continassa allenamento individuale per Denis Zakaria, in recupero dalla lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra che era stata diagnosticata il 28 febbraio, con tempi di recupero stimati in circa 20 giorni. Da allora, le tempistiche si sono leggermente allungate, ma il centrocampista svizzero lavoro per potere essere fra i convocati del big match fra la Juventus e l'Inter del 3 aprile.