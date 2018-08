La Juventus riprende confidenza con il terreno dell'Allianz Stadium: i bianconeri infatti questa mattina si sono allenati nell'impianto che sabato sera ospiterà la gara contro la Lazio, valevole per la seconda giornata di campionato.

La seduta è stata principalmente incentrata sulla tattica, con la squadra impegnata a provare i movimenti da replicare contro i biancocelesti. Domani si tornerà al lavoro al Training Center per limare gli ultimi dettagli durante l'allenamento fissato per il tardo pomeriggio. La conferenza di Massimiliano Allegri è invece prevista per le 12.30 presso la sala stampa dell'Allianz Stadium.