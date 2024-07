LE CIFRE - Per quanto riguarda le cifre dell'affare, la Juventus ha battuto l'Inter con l'ultimo rilancio da 12 milioni di euro complessivi (10 milioni di parte fissa più 2 di bonus) e quindi 2 in più rispetto a quanto proposto dai nerazzurri. In aggiunta al Verona verrà girata anche una contropartita tecnica in prestito con il nome dell'ex-Marsiglia Marley Aké in prima fila.