Un anno dopo il mercato della Juve dipende ancora da...Allegri. Sì perché l'ex allenatore bianconero si appresta a tornare in panchina dopo un anno sabbatico retribuito dalla Vecchia Signora. Al momento c'è in pole il PSG anche seSquadre come lo United, ad esempio, sono piani B proprio perché ad Old Trafford mancherà la coppa dalle grandi orecchie. Allegri vuole un progetto per vincere subito e Parigichi chiederà Max nella sua prossima avventura?