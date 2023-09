La Juventus si rimette al lavoro per blindare Adrien Rabiot con un nuovo contratto. Il centrocampista francese (classe 1995 ex PSG) ha rinnovato di un anno il contratto, ora in scadenza a giugno 2024. Come si legge su Tuttosport, i dirigenti bianconeri hanno già riallacciato i contatti con l'entourage del calciatore per trovare un altro accordo tra autunno e inverno. Non sarà una trattativa semplice.