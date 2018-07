In casa Juventus nelle ultime settimane è spuntata anche un'idea N'Golo Kanté: come riporta ilBiancoNero.com, Max Allegri ha chiesto il centrocampista francese in caso di addio di Sami Khedira. Un affare complicatissimo, soprattutto per la forte concorrenza del PSG sul talento del Chelsea. Con il passare dei giorni, inoltre, è aumentato l'ottimismo riguardo alla possibile permanenza del tedesco a Torino