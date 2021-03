Fino a quando Paul Pogba non troverà una nuova squadra, di lui si continuerà sempre a parlare in casa Juve. Sogno più che obiettivo almeno per ora, dopo essere stato a lungo un obiettivo concreto. Ma il contratto con lo United è in scadenza nel 2022 e con Raiola tutto è possibile. L'ingaggio spaventa, ma se partisse Ronaldo allora la Juve avrebbe lo spazio salariale per permettersi almeno un'eccezione alla regola che deve autoimporsi.