Oggi alla Continassa allenamento individuale per Dusan Vlahovic, che durante questa pausa ha rinunciato alla convocazione con la sua nazionale a causa di un affaticamento. L'attaccante serbo della Juventus, in accordo con Max Allegri, ha un solo obiettivo: essere al 100% per il match con l'Inter del 3 aprile. Il percorso prevede sedute individuali fino all'inizio della settimana prossima, per poi lavorare con il gruppo in vista del derby d'Italia.