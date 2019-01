Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'ufficialità in casa Juventus del nuovo acquisto dalla Lazio, Martin Caceres è slittata negli ultimi giorni per problemi non tanto fisici, quanto burocratici.



Fra il giocatore e la società di Claudio Lotito, infatti, c'erano ancora pendenze economiche da risolvere prima di ufficializzare il passaggio alla Juventus. L'affare dovrebbe quindi essere annunciato nella giornata di oggi.