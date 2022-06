Un esterno a tutta fascia con gamba, forza e numeri da primo della classe.. Il suo mancino telecomandato è un fattore talmente tanto decisivo che nessuno crossa come lui negli ultimi quattro anni in Bundesliga. I numeri di Filip con la maglia delle aquile meritano una valutazione approfondita: 30 gol e 60 assist in 169 presenze.per il club nerazzurro.- Dopo averla sfiorata nell’estate del 2021 con il giallo della mail sbagliata dalla Lazio (Il club di Francoforte però, con un’autentica furbata, diede al club romano un indirizzo sbagliato in modo da convincere il giocatore che nessuna offerta era pervenuta per lui) Kostic vorrebbe giocare nel campionato italiano. Oltre all’Inter. I contatti tra le parti sono confermati ma, stando alle nostre verifiche, il direttore sportivo Cherubini non ha ancora messo sul tavolo nessuna offerta concreta. Filip dovrà attendere ancora qualche giorno per capire se la Juventus deciderà di affondare il colpo o meno con l’Eintracht Francoforte per un giocatore che farebbe sicuramente comodo nel nuovo 4-3-3 di Allegri.