Negli occhi dei tifosi ancora la tripletta di Cristiano Ronaldo, in gola l'urlo al rigore con cui il portoghese ha eliminato l'Atletico e regalato ai bianconeri il passaggio del turno e una delle notti europee più emozionanti: ma per la Juventus è già tempo di guardare al futuro. Venerdì 15 marzo a Nyon (ore 12), ci sarà il sorteggio dei quarti di Champions League, nessuna testa di serie o restrizioni di sorta ma una novità: oltre agli accoppiamenti per il prossimo turno (andata 9-10 aprile, ritorno 16-17 aprile) saranno già stabiliti quelli per le semifinali (andata 30 aprile-1 maggio, ritorno 7-8 maggio), tabellone completo in vista della finale dell'1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. I bianconeri aspettano di conoscere cosa riserverà l'urna: tra insidie e pescate più 'soft', ecco i possibili avversari della Juve.



INSIDIE - La gara dell'Allianz Stadium consegna alla squadra di Allegri la consapevolezza di potersela giocare con tutti, ma l'andata con l'Atletico a Madrid non permette di sottovalutare nessuno degli avversari, specialmente se si tratta dei rivali per eccellenza di CR7: Lionel Messi e Pep Guardiola. Per quanto mostrato nel loro cammino europeo e in quello casalingo, Barcellona e Manchester City sono i due pericoli principali che l'urna di Nyon può riservare alla Juve: ordinati i blaugrana di Valverde, caricati dai tre successi in un mese contro il Real Madrid e da un percorso senza macchia (nessuna sconfitta) in questa Champions; impressionante dal punto di vista offensivo i Citizens, non impeccabili però dal punto di vista difensivo. Un gradino più sotto il Liverpool: tante difficoltà nel girone con PSG, Napoli e Stella Rossa (passato nonostante 3 sconfitte con il successo all'ultima giornata sugli azzurri); contro il Bayern Monaco agli ottavi però un forte segnale di rilancio soprattutto con l'imperiosa vittoria per 3-1 in casa dei bavaresi al ritorno, la squadra di Klopp è tornata a mostrare personalità e soprattutto quei lampi di bel gioco che la scorsa edizione erano valsi la finale poi persa con il Real.



INCOGNITE - Tutto da scoprire invece per quanto riguarda il Tottenham, mattatore dell'Inter ai gironi: autoritaria la doppia vittoria sul Borussia Dortmund agli ottavi, mantenendo la porta inviolata, ma gli Spurs di Pochettino scricchiolano e lo dimostrano le tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate di Premier. Incognita anche il Manchester United, rivitalizzato da Solskjaer: clamorosa l'impresa a Parigi senza Pogba (ex Juve) dopo la sconfitta interna dell'andata, ma i Red Devils mostrano di avere evidenti problemi per quanto riguarda la retroguardia, spesso incapace di difendere adeguatamente de Gea e di mantenere così la porta inviolata.



'SOFT' - Nessun avversario che arriva ai quarti di finale di Champions è da sottovalutare, ma due squadre su tutte sembrano essere più 'appetibili' all'urna per la Juventus. Nonostante la sontuosa prova del Bernabeu e il prestigioso scalpo del Real Madrid, l'Ajax sarebbe una squadra morbida per i bianconeri di Allegri: bene il fraseggio e il possesso palla di Tadic e compagni, ma gli spazi concessi alle spalle possono essere letali se a sfruttarli sono giocatori come Ronaldo o il Bernardeschi visto allo Stadium. Il 'sogno' per la Juve però non sono gli olandesi, ma indubbiamente il Porto: i Dragoes hanno carattere e lo hanno dimostrato con la rimonta sulla Roma e la vittoria ai supplementari tra le mura amiche del do Dragao (stadio storicamente caldissimo), ma è altrettanto vero che sul piano qualitativo pagano rispetto alle altre qualificate e l'aver mantenuto la porta inviolata in una sola occasione nonostante un girone non esattamente irresistibile (Schalke 04, Galatasaray, Lokomotiv Mosca) certifica una difesa tutt'altro che impermeabile.



Le possibili avversarie della Juve ai quarti di Champions.



Barcellona *****

Manchester City *****

Liverpool ****

Manchester United ***

Tottenham ***

Ajax **

Porto *



