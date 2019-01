Ovviamente i riflettori in casa Juve sono tutti puntati all'emergenza da affrontare in difesa, con Bruno Alves e Vida a catalizzare l'attenzione dopo l'ennesimo infortunio, quello subito da Giorgio Chiellini. Bisogna muoversi in fretta, tanti i nomi già proposti o riproposti da ieri sera. Nel frattempo i bianconeri operano anche per il futuro. Sono due i tesseramenti completati in queste ore, due talenti pronti a partire dalla doppia rosa Under 17-Under 16: si tratta di Zsombor Senko e Ervin Omic. Il primo è un portiere classe 2003 dello Szombathely Haladas, da sempre nel giro delle nazionali giovanili dell'Ungheria. Il secondo è un centrocampista di qualità, arrivato dal Red Bull Salisburgo, anche lui punto fermo delle selezioni giovanili dell'Austria.