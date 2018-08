La Juve continua a lavorare anche per rafforzare la squadra Under 23. E allo stesso tempo trasformarla in quel bacino di fondamentale importanza per la prima squadra del futuro. In questo senso è pronto a vestire il bianconero Fernando Manuel Ferreira Fonseca, terzino classe '97 del Porto che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 2 milioni di euro. Trattativa in fase avanzata, la Juve fa sul serio anche con il gruppo di Mauro Zironelli.