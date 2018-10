Oggi Mattia De Sciglio compie 26 anni e potrebbe fare il proprio esordio stagionale con la Juventus proprio questa sera contro il Genoa in campionato. Intanto, il club bianconero gli ha dedicato un comunicato di auguri sul proprio sito ufficiale:



"Compleanno particolare per Mattia De Sciglio: il nostro esterno, nato a Milano esattamente 26 anni fa, probabilmente spegnerà le candeline in serata, dopo la partita casalinga di oggi contro il Genoa.



Sarà quindi per il bianconero, che da subito è entrato nel cuore del gruppo non solo per il su talento in campo, ma anche per la sua educazione, maturità e gentilezza, una giornata speciale.



Un compleanno da celebrare con tutta la famiglia bianconera: questa sera all’Allianz Stadium ci sarà sicuramente un grande applauso, tutto per lui.



Auguri, Mattia!"