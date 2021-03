“Gli intoccabili”. Così Tuttosport presenta i bianconeri che faranno parte del nuovo ciclo della Juventus. Guida De Ligt, chiamato a gran voce capitano del futuro dopo Bonucci, che erediterà la fascia da Chiellini. I pilastri del centrocampo saranno McKennie e Chiesa: il primo è stato riscattato recentemente dallo Schalke 04, per il secondo il pagamento sarà dilazionato nel tempo e il suo altissimo rendimento è garanzia per il futuro. Infine c’è Danilo, fedelissimo di Pirlo ed onnipresente in campo, tanto che presto si parlerà anche di prolungamento contrattuale.