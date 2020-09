Secondo IlGiornale.it, il nome giusto per la rivoluzione di Andrea Pirlo alla Juve è quello di Luis Suarez che ha un accordo di massima da 10 milioni di euro con la Juve. I bianconeri però attendono che il giocatore si liberi a zero e in alternativa sono pronti a pagare un indennizzo al Barcellona sotto forma di bonus.