C'è un piano b per l'attacco della Juve. E' quello che porta a Olivier Giroud, centravanti campione del Mondo con la Francia e ora in scadenza di contratto con il Chelsea. Ormai fuori dalle rotazioni di Frankie Lampard, il francese ha avuto carta bianca per gennaio e sta cercando la soluzione migliore per sé: il ritorno alla corte di Maurizio Sarri è per lui una prima scelta, motivo che ha visto il suo entourage proporlo anche alla Juve. E Fabio Paratici ci pensa.