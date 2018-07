Aleksandr Golovin si allontana dalla Juventus. La madre ha confermato la trattativa con il Chelsea e dall'Olanda arrivano conferme riguardo l'operazione. I Blues, scrivono i media locali, vorrebbero chiudere l'affare a 30 milioni di euro con il CSKA Mosca, per poi girare il giovane e talentuoso centrocampista in prestito al Vitesse, in Eredivisie. Gli ex campioni d'Inghilterra fanno sul serio per Golovin e in questo momento la Juve sembra superata.