Giuntoli vuole portarsi avanti con il lavoro alla Juventus anche per il futuro. Ecco perché nelle ultime ore sta prendendo quota una strategia per ben precisa che vorrebbe il club bianconero su Baldanzi ma solo a partire dal 2024.I buoni rapporti con l’Empoli, resi ancora più saldi dall’affare Ranocchia, possono diventare un fattore per Juventus. Giuntoli voleva prendere Baldanzi già per la sua ex squadra, il Napoli, e ora ne parlerà con Allegri per capire se fare subito l’operazione.Baldanzi ha diverse pretendenti sia in Italia, con la Roma in prima fila, che all’estero dove piace sia al Benfica che al Borussia Dortmund. Il piano della Juventus sarebbe quello di acquistarlo ora dall’Empoli per poi lasciarlo in prestito in azzurro per una stagione.