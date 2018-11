Emre Can si prepara a tornare in campo dopo l'operazione eseguita in Germania che ha rimosso un nodulo tiroideo. Tuttosport rivela che lo staff sanitario della Juventus ha già impostato il piano di lavoro per il recupero dell'ex centrocampista del Liverpool. "I medici scrive Tuttosport - lo hanno visitato e in accordo con lo staff tecnico hanno definito il programma di lavoro. In avvio i carichi saranno minimi: corsa e un po' di palestra. Poi ma mano aumenteranno per cercare di portarlo in condizione per metà-fine dicembre."