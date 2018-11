Joachim Andersen ha rinnovato da pochi giorni, un premio da parte della Sampdoria che però non equivale assolutamente ad un'incedibilità. Anzi, è la mossa del club blucerchiato per alzare il prezzo della base d'asta che si sta scatenando. Con la Juve in prima linea, pronta a sfidare soprattutto l'Inter. Grazie anche ad una strategia già vincente: acquistare ora Andersen per accoglierlo solo in futuro. La Samp lo valuta oltre 30 milioni, Paratici è pronto ad offrirne quasi 25 con la possibilità di lasciarlo a Genova per almeno un'altra stagione.