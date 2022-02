Alla Juventus si apre la stagione dei rinnovi. Nella seconda metà di febbraio il club bianconero ha programmato gli incontri con gli agenti dei calciatori in scadenza di contratto a giugno: Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin.



Con Cuadrado è già stato trovato un accordo di massima per un prolungamento biennale per circa 5 milioni di euro netti a stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci problemi anche per De Sciglio e Perin. Le trattative più complicate sono quelle con Dybala e Bernardeschi.