Ieri ha annunciato, con una foto prima pubblicata e poi cancellata sui social network, il suo arrivo alla Juventus. Per Wesley i prossimi saranno mesi importanti, per mettersi alla prova e farsi valutare dai bianconeri, che sono riusciti a completare questa operazione grazie alla preziosa collaborazione di Mino Raiola.



PRIMA L'UNDER 23, POI... - In questi giorni il terzino classe 2000 inizierà ad allenarsi con la formazione Under 23. Non sarà però tesserato subito, visto il suo status da extracomunitario. Dalle parti della Continassa aspetteranno di capire come evolverà il prossimo mercato, ma - come scrive Tuttosport - è probabile che Wesley venga tesserato da un'altra società, dove possa avere più spazio e proseguire la sua crescita. Magari il Sassuolo, club con cui la Juve ha già effettuato un'operazione simile con Rogerio.