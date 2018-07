Effetto Cristiano Ronaldo? Può darsi, ma il sito web dello store online della Juventus è andato in crash per tutta la serata. Il motivo? Il numero di tentativi di connessione eccessivi rispetto alla portata massima prevista dal server su cui è ospitato.



Nel frattempo è già definito il prezzo di vendita al pubblico della maglia di Cristiano Ronaldo con la maglia "authentic" e "full patch" (ovvero quella che i giocatori indossano in campo e non quella "replica" o semplificata) è in vendita per una cifra complessiva di 149 euro.