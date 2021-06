Giorno dopo giorno, prende piede la suggestiva ipotesi del ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus. Il centrocampista bosniaco è ampiamento apprezzato da Allegri, sarebbe l’innesto ideale per colmare il buco in regia a centrocampo, ma il prezzo stabilito nello scambio con Arthur rappresenta un ostacolo importante. La chiave per sbloccare l’impasse potrebbe essere quella di ricorrere al prestito o allo scambio. Nel frattempo, stando a quanto riporta Sportmediaset, il Barcellona avrebbe fissato il prezzo: servono almeno 40 milioni di euro per l’ex Roma.