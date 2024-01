In gran segreto, come si fa con le cose più preziose., dove si sottoporrà alle visite mediche di rito, poi la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni.Classe 2006, Adzic arriverà definitivamente soltanto in estate, quando sarà verosimilmente aggregato al gruppo di Allegri prima di capire effettivamente la direzione del suo futuro.