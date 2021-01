Attraverso un comunicato apparso in tarda mattinata sul sito del club, la Juventus ha annunciato la nomina a nuovo CFO e Investor Relator di Stefano Cerrato, che subentra a Stefano Bertola che aveva assunto pro tempore tali incarichi a luglio 2020. Il club bianconero ha poi fornito un profilo del nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: “dopo la laurea in economia e commercio presso l’Università di Torino e un master con indirizzo monetario e finanziario, dal 1992 al 1999, ha lavorato presso Arthur Andersen, ora Deloitte & Touche S.p.A., ottenendo nel 1998 l’abilitazione alla professione di revisore dei conti. Successivamente ad un’esperienza come Financial Controller in Textron nel 1999, dal 2000 al 2003 è stato Direttore Amministrazione e Bilancio presso il Gruppo Alpitour. Dal 2003 al 2013 è stato nel Gruppo Kuoni, con ruoli di crescente responsabilità, dapprima come Chief Financial Officer e in seguito come Chief Operating Officer e Consigliere di Amministrazione, in Italia e Spagna. Dopo una breve parentesi nella consulenza, nel 2015 è entrato a far parte del Gruppo Cellularline, ricoprendo il ruolo di Chief Corporate & Financial Officer”.