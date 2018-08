L'annuncio ufficiale del suo ingaggio era arrivato dalla Lega Serie A, che il 17 agosto scorso aveva comunicato come fosse stato depositato il suo contratto. Ora. Global Business Group, agenzia che cura gli interessi del portierino uruguaiano, ha infatti confermato la firma di Israel su un contratto quinquennale con i bianconeri, con un tweet in cui ha postato anche unaClasse 2000, Israel ha fin qui giocato nelle giovanili del Nacional, con cui ha vinto la Copa Libertadores sub-20, e nella nazionale Under 20 del suo Paese. Le sue origini lo accomunano a un altro giocatore della rosa di Massimiliano Allegri: Rodrigo Bentancur. Entrambi, infatti, provengono da Nueva Helvecia, una cittadina del sud dell'Uruguay. Ora ad aspettarlo ci sono la Primavera e la squadra Under 23, che giocherà il prossimo campionato di Serie C.