L'erede di Pjanic è già in casa Juve. Il centrocampista bosniaco ha avuto un ottimo inizio di stagione ma nei mesi prima dello stop forzato per coronavirus il suo rendimento è calato tanto che il club bianconero avrebbe deciso di metterlo nel mercato oppure utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori come ad esempio Arthur o Paul Pogba. Nel caso in cui l'ex Roma lasciasse Torino in estate il regista della Juve è già in casa: si tratta di Rodrigo Bentancur già utilizzato da Sarri in cabina di regia.