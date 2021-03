La Juventus sta davvero pensando a un grande colpo a parametro zero: si tratta di Sergio Aguero, 33 anni e contratto in scadenza con il Manchester City che ha già annunciato la separazione dal Kun a fine stagione. Il Barcellona e il Paris Saint-Germain sono in vantaggio, Ma la Juve potrebbe fare comunque un tentativo per provare a portarlo a Torino. Il grande ostacolo è rappresentato dall'ingaggio, Aguero al City guadagna circa 15 milioni di euro, che andrebbero a sforare il tetto fissato dalla società bianconera.