La Juventus ha pronta una super offerta al Benfica per aggirare la clausola rescissoria da 120 milioni presente nel contratto di Joao Felix. Secondo Tuttosport per il centrocampista classe 1999 la Juventus è pronta a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro più ricchi bonus al raggiungimento di determinati risultati sportivi e il cartellino di Rogerio e un giovane a scelta fra Matheus Pereira (oggi nella Juve Under 23) e i giovani della Primavera Bandeira, Serrao e Lucas Rosa.