Le prime anticipazioni sono già arrivate. Siamo solo a dicembre, ma come di consueto il noto portale Footy Headlines ha svelato alcune novità sulla maglia Home della Juventus per la stagione 2021/22. La nuova divisa riprenderà molti tratti di quella attuale e uscirà ufficialmente nel prossimo luglio. Avrà le classiche strisce bianconere, non più pennellate come quest'anno, ma il concept sarà diverso: la divisa, infatti, si ispirerà tuttavia al decimo anniversario dell'Allianz (Juventus) Stadium. L'anniversario ricorrerà l'8 settembre, data in cui nel 2011 si disputò la prima partita tra Juventus e Notts County.



