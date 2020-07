Forse nessuna squadra di Serie A è abituata a cambiare come la Juventus. Sia in campo che fuori i bianconeri hanno sempre tracciato la strada del futuro, seguita da molti club italiani.Il logo verrà cambiato ulteriormente, semplicemente, la Juventus toglierà la scritta sopra la doppia J che forma l'attuale logo. Il tutto per rendere più semplice la comprensione del marchio anche per chi utilizza sistemi di comunicazione diversi da quello occidentale.